Омбудсмен подтвердила гибель трёх детей в ходе беспорядков в Казахстане
Среди жертв — 11-летний и 15-летний школьники, а также четырёхлетняя девочка, заявила Аружан Саин.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В результате массовых беспорядков, которыми был охвачен Казахстан, погибло три ребёнка. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24", ссылаясь на заявление уполномоченного по правам ребёнка в республике Аружан Саин.
"Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырёхлетней девочки", — было сказано в эфире телеканала.
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Ранее сообщалось о двух погибших в результате беспорядков детей — это 11-летний подросток, которого застрелили 5 января во время прогулки, а также четырёхлетняя девочка. Как рассказал отец малышки, она вместе с родственниками ехала в машине в Алма-Ате, когда авто расстреляли.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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