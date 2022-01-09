Омбудсмен подтвердила гибель трёх детей в ходе беспорядков в Казахстане

В результате массовых беспорядков, которыми был охвачен Казахстан, погибло три ребёнка. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24", ссылаясь на заявление уполномоченного по правам ребёнка в республике Аружан Саин.

"Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырёхлетней девочки", — было сказано в эфире телеканала.