В Казахстане за всё время беспорядков погибло 164 человека
Из них трое — дети. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате — свыше 100 человек.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov
Жертвами беспорядков в Казахстане стали 164 человека, сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".
Как уточняется, 103 человека, в том числе двое детей, погибли в Алма-Ате. В Кзыл-Ординской области скончался 21 человек, ещё 10 — в Жамбылской области, восемь человек погибли в Алма-Атинской области.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. При беспорядках было задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.
Комментариев: 0