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СМИ: Российские хоккеисты НХЛ могут попасть на Олимпиаду в Пекине

ФХР предложила нашим легионерам обойти запрет заокеанской лиги.

9 января, 11:12
<p>Александр Овечкин. Фото © NHL.com</p>

Александр Овечкин. Фото © NHL.com

На Олимпиаде в Пекине в составе сборной России могут выступить хоккеисты из НХЛ. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Как известно, НХЛ запретила своим игрокам участие в Олимпиаде. При этом ФХР предлагает нашим легионерам обойти эти ограничения.

В качестве одного из вариантов хоккеистам предлагается договориться со своими клубами о расторжении контракта и выйти на безусловный драфт отказов. По плану ФХР, после Олимпиады игроки смогут переподписать соглашения со своими командами.

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Ковальчук оценил вероятность участия Овечкина в Олимпиаде в Пекине

При этом стоит учитывать тот факт, что при выходе на драфт отказов с игроком может подписать контракт любой из 32 клубов НХЛ. Например, в этом случае Овечкин может после Игр оказаться не в "Вашингтоне", а в условном "Виннипеге".

Сообщается, в данном вопросе представители ФХР заручились поддержкой руководства Международной федерации хоккея (ИИХФ) и МОК. В случае согласия игроков выступить на Олимпиаде российская сторона оплатит им страховки и компенсации за пропуск двух-трёх недель сезона в НХЛ.

Также стало известно, что хоккеисты должны договориться со своими клубами не позднее 15 января. Уже 23-го числа сборная России должна назвать итоговый состав из 25 игроков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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