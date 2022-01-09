СМИ: Российские хоккеисты НХЛ могут попасть на Олимпиаду в Пекине
ФХР предложила нашим легионерам обойти запрет заокеанской лиги.
Александр Овечкин. Фото © NHL.com
На Олимпиаде в Пекине в составе сборной России могут выступить хоккеисты из НХЛ. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Как известно, НХЛ запретила своим игрокам участие в Олимпиаде. При этом ФХР предлагает нашим легионерам обойти эти ограничения.
В качестве одного из вариантов хоккеистам предлагается договориться со своими клубами о расторжении контракта и выйти на безусловный драфт отказов. По плану ФХР, после Олимпиады игроки смогут переподписать соглашения со своими командами.
При этом стоит учитывать тот факт, что при выходе на драфт отказов с игроком может подписать контракт любой из 32 клубов НХЛ. Например, в этом случае Овечкин может после Игр оказаться не в "Вашингтоне", а в условном "Виннипеге".
Сообщается, в данном вопросе представители ФХР заручились поддержкой руководства Международной федерации хоккея (ИИХФ) и МОК. В случае согласия игроков выступить на Олимпиаде российская сторона оплатит им страховки и компенсации за пропуск двух-трёх недель сезона в НХЛ.
Также стало известно, что хоккеисты должны договориться со своими клубами не позднее 15 января. Уже 23-го числа сборная России должна назвать итоговый состав из 25 игроков.
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