В Алма-Ате снова работает сотовая связь
Кроме того, с завтрашнего дня, 10 января, общественный транспорт в городе частично возобновит работу.
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В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, пропавшей 6 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
Кроме того, с понедельника, 10 января, в городе частично возобновит работу общественный транспорт, передаёт гостелеканал "Хабар 24". Отмечается, что автобусы будут курсировать с интервалом в 20–30 минут.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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