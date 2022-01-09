В Алма-Ате снова работает сотовая связь

В Алма-Ате возобновилась работа сотовой связи, пропавшей 6 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Кроме того, с понедельника, 10 января, в городе частично возобновит работу общественный транспорт, передаёт гостелеканал "Хабар 24". Отмечается, что автобусы будут курсировать с интервалом в 20–30 минут.