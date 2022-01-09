Депутат Белик счёл угрозы США о новых санкциях "попытками заболтать" Россию

По его мнению, Вашингтон всегда найдёт причины для введения экономических ограничений.

Администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности в преддверии переговоров с НАТО. Об этом в беседе RT заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"С помощью санкций и дипломатических последствий нашу страну невозможно сделать управляемой и как-то на неё надавить, Россия уже не раз демонстрировала, что способна успешно справляться с этими вызовами", — подчеркнул парламентарий.

Такое заявление депутат сделал в ответ на комментарий высокопоставленного представителя администрации Штатов, предупредившего Россию о новых экономических санкциях и дипломатических последствиях в случае эскалации кризиса на Украине.

Также Белик указал, что Соединённые Штаты всегда найдут причины для введения рестрикций.

"Но при этом неизменным останется одно — безопасность наших граждан, и ответ России в случае посягательства на нашу безопасность может быть жёстким", — уточнил он.