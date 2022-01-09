Депутат Белик счёл угрозы США о новых санкциях "попытками заболтать" Россию
По его мнению, Вашингтон всегда найдёт причины для введения экономических ограничений.
Администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности в преддверии переговоров с НАТО. Об этом в беседе RT заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"С помощью санкций и дипломатических последствий нашу страну невозможно сделать управляемой и как-то на неё надавить, Россия уже не раз демонстрировала, что способна успешно справляться с этими вызовами", — подчеркнул парламентарий.
Такое заявление депутат сделал в ответ на комментарий высокопоставленного представителя администрации Штатов, предупредившего Россию о новых экономических санкциях и дипломатических последствиях в случае эскалации кризиса на Украине.
Также Белик указал, что Соединённые Штаты всегда найдут причины для введения рестрикций.
"Но при этом неизменным останется одно — безопасность наших граждан, и ответ России в случае посягательства на нашу безопасность может быть жёстким", — уточнил он.
Ранее агентство Associated Press рассказало, что США могут наложить на Россию жёсткое эмбарго по аналогии с Ираном, Кубой и Сирией. При этом список товаров, подпадающих под ограничения, может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов. Однако, по мнению журналистов из CNN, введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США.
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