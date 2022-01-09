Захарова: Около 1600 россиян захотели вернуться на родину вывозными рейсами из Казахстана
Перелёты осуществляют самолёты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
МИД РФ зарегистрировал около 1600 заявок российских граждан, желающих улететь в Россию из Казахстана вывозными рейсами. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию", — подчеркнула дипломат.
Полёты будут осуществляться самолётами военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ при участии Посольства России в Казахстане, генерального консульства в Алма-Ате и Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.
Ранее Лайф рассказывал, что дипломаты помогли вернуться из Казахстана группе российских школьников. Дети находились на сборах в республике, где внезапно вспыхнули беспорядки. Из-за отмены рейсов возвращать их пришлось автобусами через Бишкек.
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