Захарова: Около 1600 россиян захотели вернуться на родину вывозными рейсами из Казахстана

МИД РФ зарегистрировал около 1600 заявок российских граждан, желающих улететь в Россию из Казахстана вывозными рейсами. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию", — подчеркнула дипломат.

Полёты будут осуществляться самолётами военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ при участии Посольства России в Казахстане, генерального консульства в Алма-Ате и Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.