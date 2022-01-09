Глава МИД Кипра Христодулидис объявил об отставке
Она обусловлена президентскими выборами. Дипломат не исключил, что поборется за пост главы государства в 2023 году, однако окончательное решение ещё не принято.
Никос Христодулидис © flickr / МИД России
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис объявил, что с 11 января уходит с занимаемой должности. Об этом дипломат сообщил журналистам, которых пригласил в МИД.
"Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял её в пятницу утром, она вступит в силу со вторника", — сказал Христодулидис.
Он также поблагодарил главу государства Никоса Анастасиадиса за оказанное доверие и сказал, что сложение полномочий связано с президентскими выборами, которые пройдут в 2023 году. Христодулидис отметил, что объявит об участии в предвыборной гонке, когда примет окончательные решение. Напомним, в следующем году гражданам Кипра предстоит избрать главу государства сроком на пять лет.
Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку из-за скандала с белорусским транзитом. Поставка калийных удобрений через балтийские порты продолжилась, несмотря на санкции Запада. Не выдержав давления и критики, министр решил оставить пост.
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