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Жители Бишкека вышли на митинг к Посольству Казахстана из-за задержания артиста Рузахунова

Казахстану Киргизией уже направлена нота, власти республики обеспокоены ситуацией вокруг музыканта.

9 января, 12:13

В Бишкеке у Посольства Казахстана проходят митинги в поддержку задержанного джазового музыканта © Instagram / yulia_rutskaya

В Бишкеке у Посольства Казахстана проходят митинги в поддержку задержанного джазового музыканта © Instagram / yulia_rutskaya

В Бишкеке у Посольства Казахстана проходит митинг в поддержку джазового музыканта Викрама Рузахунова. Как сообщали СМИ, гражданина Киргизии задержали в соседней республике по подозрению в причастности к терроризму. В Сети даже появилось видео с человеком, в котором многие пользователи узнали Рузахунова. При этом казахстанские силовики утверждают, что на записи совершенно другой человек, некий Закир Убуров.

"Мы находимся возле казахского посольства, хотим выразить своё несогласие с таким отношением к гражданам Киргизии, в частности к Викраму Рузахунову. Это точно Викрам", — заявила артистка Юлия Руцкая.

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Как уже писал Лайф, Киргизия направила Казахстану ноту из-за задержания её гражданина.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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