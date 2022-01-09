Жители Бишкека вышли на митинг к Посольству Казахстана из-за задержания артиста Рузахунова

В Бишкеке у Посольства Казахстана проходит митинг в поддержку джазового музыканта Викрама Рузахунова. Как сообщали СМИ, гражданина Киргизии задержали в соседней республике по подозрению в причастности к терроризму. В Сети даже появилось видео с человеком, в котором многие пользователи узнали Рузахунова. При этом казахстанские силовики утверждают, что на записи совершенно другой человек, некий Закир Убуров.