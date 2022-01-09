Жители Бишкека вышли на митинг к Посольству Казахстана из-за задержания артиста Рузахунова
Казахстану Киргизией уже направлена нота, власти республики обеспокоены ситуацией вокруг музыканта.
В Бишкеке у Посольства Казахстана проходят митинги в поддержку задержанного джазового музыканта © Instagram / yulia_rutskaya
В Бишкеке у Посольства Казахстана проходят митинги в поддержку задержанного джазового музыканта © Instagram / yulia_rutskaya
В Бишкеке у Посольства Казахстана проходит митинг в поддержку джазового музыканта Викрама Рузахунова. Как сообщали СМИ, гражданина Киргизии задержали в соседней республике по подозрению в причастности к терроризму. В Сети даже появилось видео с человеком, в котором многие пользователи узнали Рузахунова. При этом казахстанские силовики утверждают, что на записи совершенно другой человек, некий Закир Убуров.
"Мы находимся возле казахского посольства, хотим выразить своё несогласие с таким отношением к гражданам Киргизии, в частности к Викраму Рузахунову. Это точно Викрам", — заявила артистка Юлия Руцкая.
"Позвонили, предложили 90 тысяч тенге": Задержанный в Алма-Ате рассказал об участии в протестах за деньги
Как уже писал Лайф, Киргизия направила Казахстану ноту из-за задержания её гражданина.
Комментариев: 0