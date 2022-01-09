Посол РФ Бородавкин: Действия Токаева и помощь ОДКБ не позволили "опрокинуть" Казахстан
А местные силовики эффективно дали отпор заговорщикам и террористам, подчеркнул дипломат.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Протестующим не удалось "опрокинуть" Казахстан благодаря решительным действиям президента республики Касым-Жомарта Токаева и оперативной помощи миротворческих сил ОДКБ. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
"В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который не мешкая взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране", — подчеркнул дипломат.
Бородавкин также отметил эффективные действия казахстанских полицейских и миротворческих сил ОДКБ.
"На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ", — сказал он.
В частности, посол отметил исключительную сплочённость стран ОДКБ, оперативно пришедших на помощь Казахстану.
"В контексте развёртывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша организация в целом продемонстрировали исключительную сплочённость", — заключил дипломат.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Лента новостей
Посол Бородавкин: Кто попробует укусить РФ и её друзей, останется "без зубов"
сегодня в 12:15
Жители Бишкека вышли на митинг к Посольству Казахстана из-за задержания артиста Рузахунова
сегодня в 12:13
"Молимся, чтобы нас не тронули": Очевидица рассказала, что творилось в Алма-Ате в день захвата аэропорта
сегодня в 12:01
Комментариев: 0