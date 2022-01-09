НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол РФ Бородавкин: Действия Токаева и помощь ОДКБ не позволили "опрокинуть" Казахстан

А местные силовики эффективно дали отпор заговорщикам и террористам, подчеркнул дипломат.

9 января, 12:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Протестующим не удалось "опрокинуть" Казахстан благодаря решительным действиям президента республики Касым-Жомарта Токаева и оперативной помощи миротворческих сил ОДКБ. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который не мешкая взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране", — подчеркнул дипломат.

Бородавкин также отметил эффективные действия казахстанских полицейских и миротворческих сил ОДКБ.

"На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ", — сказал он.

Посол Бородавкин: Кто попробует укусить РФ и её друзей, останется "без зубов"

Посол Бородавкин: Кто попробует укусить РФ и её друзей, останется "без зубов"

В частности, посол отметил исключительную сплочённость стран ОДКБ, оперативно пришедших на помощь Казахстану.

"В контексте развёртывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша организация в целом продемонстрировали исключительную сплочённость", — заключил дипломат.

Российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане

Российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1