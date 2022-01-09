Посол РФ Бородавкин: Действия Токаева и помощь ОДКБ не позволили "опрокинуть" Казахстан

Протестующим не удалось "опрокинуть" Казахстан благодаря решительным действиям президента республики Касым-Жомарта Токаева и оперативной помощи миротворческих сил ОДКБ. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который не мешкая взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране", — подчеркнул дипломат.

Бородавкин также отметил эффективные действия казахстанских полицейских и миротворческих сил ОДКБ.

"На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ", — сказал он.

В частности, посол отметил исключительную сплочённость стран ОДКБ, оперативно пришедших на помощь Казахстану.