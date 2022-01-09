НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В захвате аэропорта Алма-Аты участвовало около 800 человек

В результате из-за действий преступников были отменены около 116 рейсов, в здании воздушной гавани разграблены магазины.

9 января, 12:33

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В захвате аэропорта Алма-Аты приняли участие около 800 человек. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, заявление которого опубликовала пресс-служба ведомства в "Фейсбуке".

"Около 800 преступников захватили международный аэропорт Алма-Аты. В результате были отменены на вылет 60 рейсов и прилёт 56, что вызвало транспортный коллапс", — сказал глава ведомства.

Свыше 130 задержанных в ходе беспорядков в Казахстане помещены в изоляторы

Свыше 130 задержанных в ходе беспорядков в Казахстане помещены в изоляторы

Тургумбаев отметил, что злоумышленники также разграбили все имеющиеся в здании аэропорта магазины и кассы.

Ранее глава МВД Казахстана сообщил, что радикалы избивали полицейских, чтобы отобрать форму. По его словам, в то же время преступники открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая правоохранителей и мирных граждан.

"Молимся, чтобы нас не тронули": Очевидица рассказала, что творилось в Алма-Ате в день захвата аэропорта

"Молимся, чтобы нас не тронули": Очевидица рассказала, что творилось в Алма-Ате в день захвата аэропорта

Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1