В захвате аэропорта Алма-Аты участвовало около 800 человек

В захвате аэропорта Алма-Аты приняли участие около 800 человек. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, заявление которого опубликовала пресс-служба ведомства в "Фейсбуке".

"Около 800 преступников захватили международный аэропорт Алма-Аты. В результате были отменены на вылет 60 рейсов и прилёт 56, что вызвало транспортный коллапс", — сказал глава ведомства.

Тургумбаев отметил, что злоумышленники также разграбили все имеющиеся в здании аэропорта магазины и кассы.