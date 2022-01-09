В захвате аэропорта Алма-Аты участвовало около 800 человек
В результате из-за действий преступников были отменены около 116 рейсов, в здании воздушной гавани разграблены магазины.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В захвате аэропорта Алма-Аты приняли участие около 800 человек. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, заявление которого опубликовала пресс-служба ведомства в "Фейсбуке".
"Около 800 преступников захватили международный аэропорт Алма-Аты. В результате были отменены на вылет 60 рейсов и прилёт 56, что вызвало транспортный коллапс", — сказал глава ведомства.
Тургумбаев отметил, что злоумышленники также разграбили все имеющиеся в здании аэропорта магазины и кассы.
Ранее глава МВД Казахстана сообщил, что радикалы избивали полицейских, чтобы отобрать форму. По его словам, в то же время преступники открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая правоохранителей и мирных граждан.
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Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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