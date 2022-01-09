Контртеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения боевиков

Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в республике. Об этом сообщил замминистра обороны республики Султан Камалетдинов.

"В настоящее время на территории Казахстана продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка", — сказал он на совместном брифинге с командующим коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане Андреем Сердюковым.

По словам Камалетдинова, помощь миротворцев позволила освободить местных правоохранителей и направить их в регионы для участия в контртеррористической операции.