Контртеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения боевиков
Представитель оборонного ведомства республики Султан Камалетдинов также высоко оценил результаты деятельности миротворческого контингента ОДКБ.
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Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в республике. Об этом сообщил замминистра обороны республики Султан Камалетдинов.
"В настоящее время на территории Казахстана продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка", — сказал он на совместном брифинге с командующим коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане Андреем Сердюковым.
По словам Камалетдинова, помощь миротворцев позволила освободить местных правоохранителей и направить их в регионы для участия в контртеррористической операции.
Ранее президент России Владимир Путин договорился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ. В ходе телефонного разговора лидер соседней республики подробно проинформировал российского коллегу о происходящей обстановке. По его оценке, дела стабилизируются.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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