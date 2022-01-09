В Техасе вспыхнуло около 30 цистерн со спиртом
Информации о возможных пострадавших нет. Однако сообщается, что оказался повреждён один заброшенный дом.
В американском штате Техас загорелся товарный поезд с почти 30 цистернами, наполненными спиртом. Об этом сообщает Добровольная пожарная служба Уичито-Уэст на своей странице в "Фейсбуке".
"Пожарные Западного Уичито на месте крушения поезда недалеко от Оклауниона. Повреждено 29 вагонов. Горят девять автоцистерн, перевозящих этанол. 12 вагонов сошли с рельсов", — говорится в релизе.
Информации о раненых нет. Однако сообщается, что оказался повреждён один заброшенный дом.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кузбассе задержали владельца пансионата, где при пожаре погибло четыре человека. Следствие предъявило ему, а также исполняющей обязанности его заместителя обвинение. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте фигурантов дела.
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