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В Техасе вспыхнуло около 30 цистерн со спиртом

Информации о возможных пострадавших нет. Однако сообщается, что оказался повреждён один заброшенный дом.

9 января, 13:01

Горящие вагоны со спиртом в Техасе © Facebook / Wichita West Volunteer Fire Department

Горящие вагоны со спиртом в Техасе © Facebook / Wichita West Volunteer Fire Department

В американском штате Техас загорелся товарный поезд с почти 30 цистернами, наполненными спиртом. Об этом сообщает Добровольная пожарная служба Уичито-Уэст на своей странице в "Фейсбуке".

"Пожарные Западного Уичито на месте крушения поезда недалеко от Оклауниона. Повреждено 29 вагонов. Горят девять автоцистерн, перевозящих этанол. 12 вагонов сошли с рельсов", — говорится в релизе.

Информации о раненых нет. Однако сообщается, что оказался повреждён один заброшенный дом.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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