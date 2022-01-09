В Германии пригрозили Telegram миллионными штрафами за неудаление запрещённого контента

Администрация мессенджера Telegram должна назначить официального представителя в Германии, чтобы обеспечить работу механизма для уведомления о запрещённом контенте. В противном случае, как заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, последуют многомиллионные штрафы.

Бушман напомнил, что сейчас немецкие власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где находится штаб-квартира мессенджера. А это, по его словам, слишком затягивает процесс доставки соответствующих уведомлений.

"В случае если не удастся следующая попытка доставки оповещения (о правонарушении), следующим шагом станет публичное оповещение. После этого мы сможем наложить денежный штраф. Наши законы предусматривают миллионные штрафы", — отметил министр в интервью газете Bild am Sonntag.