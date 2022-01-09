Экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Шибалова выиграл седьмой этап "Дакара"
В общем зачёте грузовиков наши спортсмены занимают три первых места.
Фото © "КамАЗ-мастер"
Экипаж россиянина Антона Шибалова из команды "КамАЗ-мастер" выиграл четвёртый этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.
В ходе седьмого этапа участники проехали от столицы страны Эр-Рияда до Аль-Давадими. Протяжённость спецучастка составила 402 километра.
Шибалов преодолел дистанцию за три часа 33 минуты 17 секунд. Вторым стал ещё один пилот "КамАЗ-мастера" Эдуард Николаев. Он отстал от победителя на одну минуту 37 секунд. Третьим финишировал голландец Мартин ван ден Бринк на Iveco (+4.25). Четвёртое время занял экипаж "КамАЗ-мастера" Андрея Каргинова (+6.39), пятым стал его партнёр по команде Дмитрий Сотников (+6.52).
В общем зачёте ралли лидирует Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в пять минут 14 секунд. Третий — Шибалов (+31.25).
Восьмой этап "Дакара" пройдёт в понедельник, 10 января. Гонщики проедут от Аль-Давадими до Вади-аль-Давасир. Длина спецучастка составит 395 км. Ралли-марафон завершится 14 января.
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