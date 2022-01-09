Блинкен счёл возможным прогресс на переговорах по безопасности с Москвой

В Вашингтоне считают, что в ходе предстоящих переговоров с Москвой по гарантиям безопасности стороны могут прийти к общему консенсусу в вопросах, которые волнуют как Россию, так и США. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряжённость и будет способствовать улучшению безопасности", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом Блинкен отметил, что американская сторона не ожидает каких-то скорых прорывов от грядущих консультаций в Женеве. Дипломат также подчеркнул, что любые меры по снижению напряжённости возможны лишь на взаимной основе.

Ранее Лайф сообщал, что российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.