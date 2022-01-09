Блинкен счёл возможным прогресс на переговорах по безопасности с Москвой
При этом госсекретарь США отметил, что не ожидает скорых прорывов от грядущих консультаций в Женеве. Дипломат подчеркнул, что любые меры по снижению напряжённости возможны лишь на взаимной основе.
Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken
В Вашингтоне считают, что в ходе предстоящих переговоров с Москвой по гарантиям безопасности стороны могут прийти к общему консенсусу в вопросах, которые волнуют как Россию, так и США. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряжённость и будет способствовать улучшению безопасности", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
При этом Блинкен отметил, что американская сторона не ожидает каких-то скорых прорывов от грядущих консультаций в Женеве. Дипломат также подчеркнул, что любые меры по снижению напряжённости возможны лишь на взаимной основе.
Ранее Лайф сообщал, что российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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