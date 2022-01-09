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Пресс-секретарь Токаева анонсировал кадровые перестановки в Казахстане 11 января

Глава республики держит ситуацию на полном контроле и работает в режиме нон-стоп, указал Уали.

9 января, 14:31
<p>Касым-Жомарт Токаев © ТАСС / Евгений Биятов / POOL</p>

Касым-Жомарт Токаев © ТАСС / Евгений Биятов / POOL

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произведёт кадровые перестановки, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Не исключено, что именно во вторник политик представит кандидатуру нового главы правительства.

"11 января будут кадровые перестановки, без слов", — анонсировал Уали в эфире "Хабар 24".

Он также указал, что сам казахстанский лидер держит ситуацию в республике на полном контроле, работает нон-стоп.

"Вы об этом сами знаете. Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана", — добавил Уали.

Кроме того, он предположил, что миротворцы из миссии ОДКБ пробудут в стране около недели.

Сердюков: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Сердюков: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Ранее президент России Владимир Путин договорился с Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ. В ходе телефонного разговора глава соседней республики подробно проинформировал российского коллегу о происходящей обстановке. По его оценке, дела стабилизируются.

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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