Пресс-секретарь Токаева анонсировал кадровые перестановки в Казахстане 11 января

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произведёт кадровые перестановки, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Не исключено, что именно во вторник политик представит кандидатуру нового главы правительства.

"11 января будут кадровые перестановки, без слов", — анонсировал Уали в эфире "Хабар 24".

Он также указал, что сам казахстанский лидер держит ситуацию в республике на полном контроле, работает нон-стоп.

"Вы об этом сами знаете. Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана", — добавил Уали.

Кроме того, он предположил, что миротворцы из миссии ОДКБ пробудут в стране около недели.