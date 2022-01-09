Под Ростовом задержали мужчину, который зарезал супругу и застрелил её знакомого

В Ростовской области завели уголовное дело на 55-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве двух человек. Злоумышленник уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Так, по версии следствия, 7 января текущего года мужчина "в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений" ударил ножом в грудь 53-летнюю супругу, а затем из охотничьего ружья застрелил 47-летнего знакомого жены. После этого злоумышленник скрылся, однако его удалось быстро поймать.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.