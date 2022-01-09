Под Ростовом задержали мужчину, который зарезал супругу и застрелил её знакомого
Сейчас следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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В Ростовской области завели уголовное дело на 55-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве двух человек. Злоумышленник уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Так, по версии следствия, 7 января текущего года мужчина "в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений" ударил ножом в грудь 53-летнюю супругу, а затем из охотничьего ружья застрелил 47-летнего знакомого жены. После этого злоумышленник скрылся, однако его удалось быстро поймать.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Омска убил жену за то, что она забыла покормить ребёнка. Мужчина избивал супругу почти весь день, соседи вызвали полицию, и пострадавшую отвезли в больницу, где она и скончалась.
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