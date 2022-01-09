МИД Киргизии призвал власти Казахстана освободить задержанного музыканта Рузахунова

Министерство иностранных дел Киргизии обратилось к властям Казахстана с призывом об освобождении задержанного по подозрению в участии в погромах музыканта Викрама Рузахунова.

"Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время", — сказано в релизе, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.