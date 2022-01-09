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МИД Киргизии призвал власти Казахстана освободить задержанного музыканта Рузахунова

Кроме того, Бишкек потребовал в кратчайшие сроки предоставить консульский доступ к артисту.

9 января, 14:03
<p>Викрам Рузахунов © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSE6ZrgI_0T/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vicrammusic</a></p>

Викрам Рузахунов © Instagram / vicrammusic

Министерство иностранных дел Киргизии обратилось к властям Казахстана с призывом об освобождении задержанного по подозрению в участии в погромах музыканта Викрама Рузахунова.

"Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время", — сказано в релизе, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.

Казахстанский дипломат в свою очередь пообещал предоставить более детальную информацию о задержании артиста, заверив, что все обстоятельства случившегося будут выяснены.

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Ранее Лайф писал, что задержанный в Алма-Ате рассказал об участии в протестах за деньги. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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