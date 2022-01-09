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Жапаров допустил возможность участия граждан Киргизии в протестах в Казахстане

Глава государства отметил, что в республике много трудящихся киргизов и кто-то из них мог поучаствовать в акциях.

9 января, 13:38
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что отдельные граждане республики могли принимать участие в беспорядках в Казахстане. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", — указал Жапаров.

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Он также подчеркнул, что власти будут бороться и защищать граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности.

Ранее Лайф писал, что задержанный в Алма-Ате рассказал об участии в протестах за деньги. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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