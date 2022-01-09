Жапаров допустил возможность участия граждан Киргизии в протестах в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что отдельные граждане республики могли принимать участие в беспорядках в Казахстане. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", — указал Жапаров.