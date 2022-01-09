Orda.kz: Минздрав Казахстана опроверг данные о гибели 164 человек при беспорядках
Публикацию информации о более чем 160 жертвах протестов связали с технической ошибкой.
Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев
Информация о количестве погибших за всё время беспорядков в Казахстане не соответствует действительности. С таким утверждением выступил телеграм-канал Orda.kz, сославшись на данные Минздрава.
Как указано в сообщении, ведомство не предоставляло сведений о гибели 164 человек в ходе протестов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. При беспорядках было задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.
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