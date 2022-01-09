Вернувшиеся на родину россияне рассказали, что им пришлось пережить в Алма-Ате
Некоторые из пассажиров вывозного рейса отметили, что жили в самом центре города и слышали взрывы и звуки стрельбы.
Россиянка, вернувшаяся из Казахстана © Telegram / SHOT
Вернувшиеся на родину россияне рассказали, что им пришлось пережить в Алма-Ате © Telegram / SHOT
Россияне, вернувшиеся сегодня на военном самолёте из Казахстана, рассказали, что им пришлось пережить за последние дни в Алма-Ате. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Гостиница находилась в центре, поэтому мы слышали взрывы, перестрелки. Из каких-то окон были видны вспышки. Уже думали, что никак самостоятельно не выбраться, и рады, что организовали такие вывозные рейсы", — рассказала одна из наших соотечественниц.
Ещё один пассажир военного самолёта отметил, что все очень рады возвращению на родину. Он добавил, что сложно представить, что переживают люди, оставшиеся в Казахстане.
Напомним, ранее на аэродроме Чкаловский приземлился военный самолёт из Казахстана с россиянами на борту. Отправка рейсов из республики будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих. К настоящему моменту вернуться захотели 1600 граждан РФ.
10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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