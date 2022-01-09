Вернувшиеся на родину россияне рассказали, что им пришлось пережить в Алма-Ате © Telegram / SHOT

Россияне, вернувшиеся сегодня на военном самолёте из Казахстана, рассказали, что им пришлось пережить за последние дни в Алма-Ате. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Гостиница находилась в центре, поэтому мы слышали взрывы, перестрелки. Из каких-то окон были видны вспышки. Уже думали, что никак самостоятельно не выбраться, и рады, что организовали такие вывозные рейсы", — рассказала одна из наших соотечественниц.

Ещё один пассажир военного самолёта отметил, что все очень рады возвращению на родину. Он добавил, что сложно представить, что переживают люди, оставшиеся в Казахстане.