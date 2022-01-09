В Киеве прошёл митинг против "капитуляции Украины" на грядущих переговорах РФ и США
Протестующие собирались возле здания Министерства иностранных дел Незалежной и требовали "остановить Россию".
Митинг в Киеве с целью "не допустить капитуляции Украины" © Twitter / RusNext "РусскаяВесна"
На Михайловской площади в Киеве прошёл митинг с призывом "не допустить капитуляции Украины" на грядущих переговорах России и США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.
"Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать нет Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам", — сказал ему один из участников акции.
Протестующие собрались возле здания Министерства иностранных дел Незалежной. Среди них было несколько десятков человек с флагами общественной организации "Свободные люди" и национальными флагами Украины, которые расстелили на площади большое полотно белого цвета и написали на нём баллончиками с краской призыв остановить РФ.
Митинг прошёл спокойно, спустя некоторое время участники разошлись.
Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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