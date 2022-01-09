В Киеве прошёл митинг против "капитуляции Украины" на грядущих переговорах РФ и США

На Михайловской площади в Киеве прошёл митинг с призывом "не допустить капитуляции Украины" на грядущих переговорах России и США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

"Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать нет Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам", — сказал ему один из участников акции.

Протестующие собрались возле здания Министерства иностранных дел Незалежной. Среди них было несколько десятков человек с флагами общественной организации "Свободные люди" и национальными флагами Украины, которые расстелили на площади большое полотно белого цвета и написали на нём баллончиками с краской призыв остановить РФ.

Митинг прошёл спокойно, спустя некоторое время участники разошлись.

Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.