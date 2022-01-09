Красноярская прокуратура проверит информацию о смерти пациента во время корпоратива врачей

Застолье медиков попало на видео © Telegram / "ЧП Лесосибирск"

В Красноярском крае прокуратура начала проверку информации, опубликованной в соцсетях, о смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы, который якобы вовремя не получил помощь из-за того, что медики проводили новогодний корпоратив в ординаторской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — указано в релизе.

Видео, на котором сотрудники больницы сидят за столом и смеются, опубликовал телеграм-канал "ЧП Лесосибирск". На кадрах видно, как медики выпивают, смеются и целуются. В какой-то момент одна из отмечающих замечает камеру, после чего съёмка прекращается. По не подтверждённой официально информации, 56-летний мужчина в это время нуждался в экстренной помощи. Он скончался, так и не дождавшись её.

Как пишет ТАСС, в Минздраве Красноярского края отметили, что данная видеозапись и ситуация с пациентом никак не связаны между собой. Также утверждается, что ролик снял один из родственников умершего.