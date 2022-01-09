В Казахстане в целях безопасности приостановили работу обменных пунктов в банках

В Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков. Как сообщается на сайте Национального банка республики, эта временная мера необходима в целях безопасности.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", — уточняется в заявлении.