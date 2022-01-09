В Казахстане в целях безопасности приостановили работу обменных пунктов в банках
По мере стабилизации обстановки в республике будут приняты работы по возобновлению торгов на валютной площадке фондовой биржи и проведению платежей и переводов за границу.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков. Как сообщается на сайте Национального банка республики, эта временная мера необходима в целях безопасности.
"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", — уточняется в заявлении.
Отмечается, что работа банковской системы Казахстана будет восстанавливаться поэтапно. Ожидается, что завтра, 10 января, в стране запустят платёжные системы центра межбанковских расчётов Нацбанка для зачисления пенсий и зарплат гражданам. Кроме того, будут приняты работы по возобновлению торгов на валютной площадке фондовой биржи и проведению платежей и переводов за границу.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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