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В Рязанском цирке гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты

По данным экстренных служб, у неё зафиксированы сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела с подозрением на перелом позвоночника.

9 января, 14:22

Фото © Shutterstock

В Рязанском государственном цирке гимнастка упала с четырёхметровой высоты во время воздушного представления. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главного администратора учреждения Елену Черникову.

"Артистка находится в сознании. Девушку госпитализировали в областную клиническую больницу и в настоящий момент ей проводят диагностику", — уточнила собеседница, добавив, что говорить о состоянии пострадавшей пока рано.

По данным экстренных служб, у 20-летней гимнастки наблюдаются сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела с подозрением на перелом позвоночника.

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Ранее Лайф рассказывал, что депутат Бурматов попросил Генпрокуратуру проверить лицензии цирков и зоопарков. Согласно закону, подобные организации с начала 2022 года не имеют права работать без необходимых разрешений.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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