В Рязанском цирке гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты

В Рязанском государственном цирке гимнастка упала с четырёхметровой высоты во время воздушного представления. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главного администратора учреждения Елену Черникову.

"Артистка находится в сознании. Девушку госпитализировали в областную клиническую больницу и в настоящий момент ей проводят диагностику", — уточнила собеседница, добавив, что говорить о состоянии пострадавшей пока рано.

По данным экстренных служб, у 20-летней гимнастки наблюдаются сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела с подозрением на перелом позвоночника.