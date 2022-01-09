В Рязанском цирке гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты
По данным экстренных служб, у неё зафиксированы сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела с подозрением на перелом позвоночника.
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В Рязанском государственном цирке гимнастка упала с четырёхметровой высоты во время воздушного представления. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главного администратора учреждения Елену Черникову.
"Артистка находится в сознании. Девушку госпитализировали в областную клиническую больницу и в настоящий момент ей проводят диагностику", — уточнила собеседница, добавив, что говорить о состоянии пострадавшей пока рано.
По данным экстренных служб, у 20-летней гимнастки наблюдаются сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела с подозрением на перелом позвоночника.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Бурматов попросил Генпрокуратуру проверить лицензии цирков и зоопарков. Согласно закону, подобные организации с начала 2022 года не имеют права работать без необходимых разрешений.
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