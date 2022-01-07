Главные скандалы в мире спорта в 2021 году 2021 год был богат на спортивные скандалы. Лайф собрал десятку самых ярких из них и составил свой хит-парад. Руй Витория, Дина Аверина, Артём Дзюба. Фото © ТАСС / Олег Бухарев / Сергей Бобылев / Егор Алеев

С одной стороны, скандалы нельзя назвать чем-то приятным и правильным. С другой — они привлекают колоссальное внимание и добавляют ярких красок. Пожалуй, без скандалов, которые сопровождаются взрывом эмоций, за голами, очками и секундами было бы следить не так интересно. Чем же в этом плане нас порадовал 2021 год?

Судейский скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде

© Олимпийский комитет России

В первую очередь вспоминается безобразие, из-за которого олимпийского золота лишилась российская гимнастка Дина Аверина. В личном многоборье на Играх в Токио она избежала серьёзных ошибок, но заняла лишь второе место. При этом на высшую ступень пьедестала поднялась израильтянка Линой Ашрам, которая во время исполнения своей программы уронила ленту. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — стала четвёртой. В итоге впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.

Во время соревнований арбитры отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой награды её лишили именно судьи. ОКР направил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) в связи с работой арбитров на Олимпиаде, но технический комитет не нашёл в судействе ошибок или признаков предвзятости. Обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) российская сторона не стала.

Примечательно, что технический комитет FIG до последнего времени возглавляла россиянка Наталья Кузьмина, давным-давно проживающая в Японии. Руководитель нашей художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила Кузьмину в умышленном занижении оценок Авериной и заблокировала её выдвижение на новый срок. Тем не менее Наталью назначили почётным вице-президентом Международной федерации гимнастики.

Демарш белорусской бегуньи Тимановской

Весьма резонансным стал и побег белорусской спортсменки Кристины Тимановской с Олимпиады. Началось всё с того, что тренерский штаб национальной команды по лёгкой атлетике принял решение отправить спортсменку домой. Перед этим бегунья возмутилась, что её вынуждают выступать в эстафете 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

В итоге конфликт внутри белорусской сборной с огромным грохотом выплеснулся наружу. Тимановская отказалась возвращаться на родину и попросила политического убежища за рубежом. В рекордно короткие сроки она получила гуманитарную польскую визу, а затем отправилась в Варшаву, где и проживает в настоящее время. Бегунья планирует выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Правда, какую страну она собирается представлять на французских Играх, пока не очень понятно.

Совместные фотографии атлетов из России и Украины

Постоянные скандалы в течение года возникали в связи с совместными фотографиями российских и украинских спортсменов. Уже стала хрестоматийной история, которая приключилась на Олимпиаде в Токио с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих. На Играх в Японии она завоевала бронзу, а после завершения соревнований обнялась с выигравшей золото россиянкой Марией Ласицкене и радостно позировала для фотографов.

На родине юная украинка, являющаяся младшим лейтенантом украинской армии, столкнулась со шквалом негативных комментариев. Её пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора".

Дальше — больше. Украинский бегун Игорь Цветков на Паралимпиаде в Токио дважды отказался фотографироваться на пьедестале с россиянами Дмитрием Сафоновым и Артёмом Калашяном. Во время церемоний награждения он демонстративно отказывался подойти к нашим спортсменам, чтобы сделать традиционный совместный снимок. А вот полузащитник команды "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко не побоялся сфотографироваться с экс-чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, за это его на родине назвали ни много ни мало предателем.

Силуэт Крыма на форме сборной Украины

© Facebook / andriy.pavelko

Представители Украины спровоцировали громкий скандал и перед Евро-2020. В начале июня сборная Незалежной презентовала форму для участия в первенстве, на ней изобразили карту страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Также на футболке присутствовали надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Естественно, что в России подобный фортель вызвал возмущение. В УЕФА одобрили украинскую форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

Немного поразмыслив, европейские футбольные чиновники всё-таки обязали сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.

При этом сам лозунг "Слава Украине!" на форме разрешили оставить. Также в УЕФА назвали допустимым нанесение на экипировку карты страны с Крымом и Донбассом в составе, несмотря на всю абсурдность ситуации.

Столкновения Большунова с соперниками на лыжне

Самый грустный эпизод масс-старта 😔



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱



Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Громкими скандалами обернулись столкновения лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова с соперниками. Так, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки явно подрезал нашего спортсмена. В ответ россиянин сначала замахнулся на него палкой, а уже после пересечения финишной черты врезался в соперника и сбил его с ног.

Бурная реакция Большунова обернулась для сборной России дисквалификацией и потерей бронзовой медали, а сам Александр получил испытательный срок. Мало того, финская полиция даже начала расследование, но затем дело было закрыто.

Позднее на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе на финише масс-старта Большунова попытался обогнать норвежец Йоханнес Клебо. В борьбе скандинав локтем задел руку россиянина, из-за чего палка Александра оказалась у него между ног и сломалась. Финишируя с одной палкой, Большунов пропустил вперёд двух представителей Норвегии — Клебо и Эмиля Иверсена. Главного виновника инцидента в итоге дисквалифицировали, а россиянину отдали серебро. На церемонии награждения Александр демонстративно отказался надевать медаль, справедливо считая, что ему на самом деле должны были отдать золото.

"Спартак" — один большой скандал

Какой же хит-парад спортивных скандалов может быть без "Спартака". В апреле 2022 года красно-белые будут отмечать столетие футбольного клуба, но пока радости в их стане не очень много. Перед началом сезона у команды сменился главный тренер. Место немецкого специалиста Доменико Тедеско занял португалец Руй Витория. С этим выбором была категорически не согласна Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна. В связи с этим она даже вышла из состава совета директоров "Спартака", в котором пробыла менее трёх недель.

После своего демарша Салихова завела телеграм-канал, в котором подвергла жёсткой и беспощадной критике решения менеджмента команды. На этом фоне в отставку отправились директор клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и спортивный директор Дмитрий Попов. И если первый из них ушёл без лишнего шума, то второй молчать не стал. Попов громко заявил о разногласиях с Федуном по трансферным вопросам и пожаловался на "постоянные публичные унижения" со стороны Салиховой.

А Витория, так не понравившийся Салиховой, продолжал работать, правда не очень долго. Он вывел "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, но в чемпионате России команда ушла на зимний перерыв лишь на девятой позиции. Несмотря на требования болельщиков оставить португальца на посту главного тренера, отставки избежать не удалось. Теперь красно-белыми будет рулить итальянец Паоло Ваноли. Интересно, удастся ли ему справиться с повышенным давлением?

Дзюба отказался играть за сборную России

© РФС

На Евро-2020 Дзюба был капитаном сборной России. В ходе неудачного для нашей команды турнира форвард забил свой 30-й гол в её составе и догнал лучшего бомбардира Александра Кержакова. Только вот выйти в единоличные лидеры у него пока не было возможности.

В начале сезона Дзюба перестал попадать в состав "Зенита" — и главный тренер сборной Валерий Карпин вполне логично не вызвал его на сбор национальной команды. Ближе к октябрю у Артёма стала налаживаться игра — и приглашение в сборную не заставило себя долго ждать. Вот только нападающий решил отказаться от вызова, объяснив, что пока не набрал желаемую форму и не хочет занимать чьё-то место.

С тех пор Карпин к кандидатуре Дзюбы не обращался. Между тем Артём набрал неплохой ход в чемпионате России и с десятью голами вышел на второе место в списке лучших бомбардиров. Его опережает только Гамид Агаларов из "Уфы", у которого 13 точных ударов. Понятное дело, что Дзюба в своей лучшей форме очень пригодился бы нашей сборной в стыковых матчах ЧМ-2022. Вот только шансов на то, что Карпин его вновь пригласит, не так много. Всем известно, что их конфликт тянется ещё из совместного спартаковского прошлого.

Проблемы с визами в США

В 2021 году многие российские спортсмены пострадали из-за жёсткой политики властей США. С мая получить американскую визу в Москве стало практически невозможно. В результате прыгунье в высоту Марии Ласицкене и прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой пришлось отказаться от выступления на этапе престижнейшей Бриллиантовой лиги в Юджине. Это произошло уже после Олимпиады в Токио, на которой наши спортсменки выиграли соответственно золото и серебро.

Олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова из-за проблем с визой не смогла сыграть на крупном теннисном турнире в Цинциннати. А у Даниила Медведева по той же причине оказалась скомканной подготовка к Играм в Токио. Российские фигуристы лишь в последний момент смогли отправиться на этап Гран-при в Лас-Вегасе. А вот нашим конькобежцам повезло меньше — им пришлось пропустить этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Пока на этом фронте, к сожалению, без перемен. Американская сторона никак не хочет идти на компромисс.

Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

В январе Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Белоруссию права провести матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге и Минске, но в итоге все игры состоялись в латвийской столице. В качестве причины переноса соревнований была названа невозможность обеспечить безопасность команд и зрителей на фоне протестов в Белоруссии.

Отметим, что на решение IIHF заметно повлияли спонсоры. Сразу три компании объявили, что не будут поддерживать чемпионат мира, если он пройдёт в Минске. С заявлениями подобного рода выступили Nivea, Škoda и Liqui Moly. Кроме того, обеспокоенность выразили и в компании Tissot.

Массовые задержания болельщиков ЦСКА

© ПФК ЦСКА

Крайне неприятной получилась история с армейскими фанатами. В конце ноября во втором тайме матча чемпионата России против петербургского "Зенита" болельщики красно-синих устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 фанатов ЦСКА, большинство из которых были ни в чём не виноваты. На 51 болельщика были составлены протоколы об административном правонарушении. Двадцати фанатам суд запретил в течение двух лет посещать футбольные матчи.

В ходе следующего тура болельщики большинства команд Премьер-лиги в знак протеста против массовых задержаний покидали стадионы по ходу матчей. Первоначально фанаты ЦСКА обвиняли клуб в бездействии, но затем стороны нашли общий язык. Руководство клуба объявило о компенсациях для болельщиков в виде сертификатов в официальном магазине и скидок на абонементы.

Примечательно, что на матче ЦСКА — "Зенит" на стадионе не работали камеры слежения. В ходе расследования была исключена версия о хакерской атаке. Президент РФС Александр Дюков пообещал приложить все усилия, что подобная ситуация больше не повторялась.

Авторы Майя Новик