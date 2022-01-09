Над резиденцией Елизаветы II в Виндзоре в целях безопасности установят бесполётную зону
Запрет на перемещение самолётов и дронов вблизи замка будет введён уже с 27 января. В противном случае воздушные аппараты будут перехвачены истребителями королевских ВВС.
Елизавета II © ТАСС / PA Wire / PA Images
Над резиденцией британских монархов в Виндзоре установят бесполётную зону. Как сообщает британская газета The Sun, данная мера принята после того, как был пойман злоумышленник с арбалетом, обещавший "убить" королеву Великобритании Елизавету II.
"С 27 января самолётам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов (около 762 метров. — Прим. Лайфа). Приказ также сделает преступлением полёты в пределах 1,4 мили (около 2,3 километра. — Прим. Лайфа) от стен Виндзорского замка", — отметило издание.
Уточняется, что контролировать соблюдение мер будет диспетчерская служба национального Управления гражданской авиации Великобритании. В случае, если в вышеперечисленные зоны проникнет воздушный объект, его перехватят истребители королевских ВВС.
Напомним, 25 декабря Лайф сообщал, что полиция задержала 19-летнего вооружённого мужчину, которому удалось проникнуть на территорию Виндзорского замка, где Елизавета II отмечала Рождество в кругу семьи.
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