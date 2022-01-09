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Над резиденцией Елизаветы II в Виндзоре в целях безопасности установят бесполётную зону

Запрет на перемещение самолётов и дронов вблизи замка будет введён уже с 27 января. В противном случае воздушные аппараты будут перехвачены истребителями королевских ВВС.

9 января, 14:20
<p>Елизавета II © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Елизавета II © ТАСС / PA Wire / PA Images

Над резиденцией британских монархов в Виндзоре установят бесполётную зону. Как сообщает британская газета The Sun, данная мера принята после того, как был пойман злоумышленник с арбалетом, обещавший "убить" королеву Великобритании Елизавету II.

"С 27 января самолётам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов (около 762 метров. — Прим. Лайфа). Приказ также сделает преступлением полёты в пределах 1,4 мили (около 2,3 километра. — Прим. Лайфа) от стен Виндзорского замка", — отметило издание.

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Уточняется, что контролировать соблюдение мер будет диспетчерская служба национального Управления гражданской авиации Великобритании. В случае, если в вышеперечисленные зоны проникнет воздушный объект, его перехватят истребители королевских ВВС.

Напомним, 25 декабря Лайф сообщал, что полиция задержала 19-летнего вооружённого мужчину, которому удалось проникнуть на территорию Виндзорского замка, где Елизавета II отмечала Рождество в кругу семьи.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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