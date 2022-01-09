Над резиденцией Елизаветы II в Виндзоре в целях безопасности установят бесполётную зону

Над резиденцией британских монархов в Виндзоре установят бесполётную зону. Как сообщает британская газета The Sun, данная мера принята после того, как был пойман злоумышленник с арбалетом, обещавший "убить" королеву Великобритании Елизавету II.

"С 27 января самолётам и беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над резиденцией на высоте 2500 футов (около 762 метров. — Прим. Лайфа). Приказ также сделает преступлением полёты в пределах 1,4 мили (около 2,3 километра. — Прим. Лайфа) от стен Виндзорского замка", — отметило издание.