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Шесть промахов в стрельбе стоя не позволили Резцовой бороться за медали на этапе КМ

После двух огневых рубежей россиянка шла на второй позиции, но в итоге не смогла попасть в десятку сильнейших.

9 января, 14:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй стала шведка Ханна Эберг, отставшая от неё на 33,4 секунды. Третье место заняла Динара Алимбекова из Белоруссии (+42,7).

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова. Она стартовала 24-й, но смогла по ходу дистанции подняться на 11-ю позицию. С тремя промахами она уступила Олсбю-Ройселанн две минуты 15,7 секунды.

Кристина Резцова после двух огневых рубежей из положения лёжа шла на второй позиции, но в итоге не смогла попасть в десятку сильнейших. На третьей и четвёртой стрельбе в "стойке" россиянка допустила по три промаха. В итоге она заняла 14-е место, проиграв норвежке две минуты 21,7 секунды.

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Накануне Лайф сообщал, что Резцова вместе с Антоном Бабиковым стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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