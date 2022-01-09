Лайф снял улицы Алма-Аты после протестов

На опустевших улицах Алма-Аты, где несколько дней назад бушевали протесты, о прошедших событиях напоминают теперь повреждённые дома и сгоревшие автомобили. Телеграм-канал SHOT опубликовал фото с места событий.

На кадрах видно, что в городе дежурят военные машины, а некоторые дороги перекрыты бетонными или металлическими ограждениями. Кроме того, на некоторых улицах прямо посреди проезжей части стоят разбитые или сожжённые автомобили. Судя по всему, жители Алма-Аты решили не выходить из дома, на дорогах можно встретить лишь редких прохожих.