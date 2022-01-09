Лайф снял улицы Алма-Аты после протестов
Жители города, судя по всему, решили лишний раз не выходить из дома, на дорогах можно встретить лишь редких прохожих.
Лайф снял улицы полуразрушенной Алма-Аты после протестов © Telegram / SHOT
На опустевших улицах Алма-Аты, где несколько дней назад бушевали протесты, о прошедших событиях напоминают теперь повреждённые дома и сгоревшие автомобили. Телеграм-канал SHOT опубликовал фото с места событий.
На кадрах видно, что в городе дежурят военные машины, а некоторые дороги перекрыты бетонными или металлическими ограждениями. Кроме того, на некоторых улицах прямо посреди проезжей части стоят разбитые или сожжённые автомобили. Судя по всему, жители Алма-Аты решили не выходить из дома, на дорогах можно встретить лишь редких прохожих.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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