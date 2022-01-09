Рябков заявил, что ситуация с евробезопасностью требует нестандартных решений

Требования России по гарантиям безопасности звучат для НАТО "достаточно амбициозно", однако ситуация требует нестандартных решений. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я понимаю, что эти требования для натовского уха звучат достаточно амбициозно, если можно употребить такое слово, но ситуация требует нестандартных решений. Как сказал президент Путин, отступать нам дальше некуда. И здесь есть только один путь — это шаги Запада навстречу России по трём упомянутым направлениям", — уточнил он.

Дипломат прибыл в Женеву в составе российской делегации, где пройдут переговоры с США по безопасности. Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.