Рябков заявил, что ситуация с евробезопасностью требует нестандартных решений
Дипломат прибыл в Женеву в составе российской делегации, где пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности.
Сергей Рябков © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Требования России по гарантиям безопасности звучат для НАТО "достаточно амбициозно", однако ситуация требует нестандартных решений. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Я понимаю, что эти требования для натовского уха звучат достаточно амбициозно, если можно употребить такое слово, но ситуация требует нестандартных решений. Как сказал президент Путин, отступать нам дальше некуда. И здесь есть только один путь — это шаги Запада навстречу России по трём упомянутым направлениям", — уточнил он.
Дипломат прибыл в Женеву в составе российской делегации, где пройдут переговоры с США по безопасности. Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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