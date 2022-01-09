"Стрельба шла по полной": Мэр Алма-Аты Сагинтаев рассказал, как попал под обстрел боевиков
В это время он вместе с коллегами и сотрудниками телеканала "Алматы" находился в автомобиле. В результате погиб один человек, ещё трое были ранены.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / пресс-служба Правительства РФ
Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанского города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев 5 января попал под обстрел. Об этом он рассказал в интервью изданию Orda.kz.
Сагинтаев пояснил, что с самого начала беспорядков находится в Алма-Ате и работает в оперативном штабе. В минувшую среду, 5 января, он как раз собирался записать первое обращение к горожанам. Вместе с сотрудниками администрации и съёмочной группой телеканала "Алматы" по дороге в акимат он попал под обстрел боевиков. В это время все они находились в автомобиле, как вдруг из-за кустов раздались автоматные очереди.
"Между машинами бросались снаряды, направо и на большой скорости смогли уйти от этого места. Стрельба шла по полной", — вспоминает страшные события Сагинтаев.
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Он напомнил, что в результате обстрела погиб сотрудник телеканала "Алматы", а также были ранены двое его коллег и водитель. Сагинтаев добавил, что все пострадавшие были прооперированы, состояние у них стабильное.
Ранее омбудсмен подтвердила гибель трёх детей в ходе беспорядков в Казахстане. Среди жертв — 11-летний и 15-летний школьники, а также четырёхлетняя девочка, заявила Аружан Саин.
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Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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