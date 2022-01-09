Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанского города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев 5 января попал под обстрел. Об этом он рассказал в интервью изданию Orda.kz.

Сагинтаев пояснил, что с самого начала беспорядков находится в Алма-Ате и работает в оперативном штабе. В минувшую среду, 5 января, он как раз собирался записать первое обращение к горожанам. Вместе с сотрудниками администрации и съёмочной группой телеканала "Алматы" по дороге в акимат он попал под обстрел боевиков. В это время все они находились в автомобиле, как вдруг из-за кустов раздались автоматные очереди.

"Между машинами бросались снаряды, направо и на большой скорости смогли уйти от этого места. Стрельба шла по полной", — вспоминает страшные события Сагинтаев.

Он напомнил, что в результате обстрела погиб сотрудник телеканала "Алматы", а также были ранены двое его коллег и водитель. Сагинтаев добавил, что все пострадавшие были прооперированы, состояние у них стабильное.