Госдеп: Замгоссекретаря США обсудила с Рябковым темы предстоящих переговоров
Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс также уточнил, что Вашингтон не станет обсуждать европейскую безопасность без своих союзников и партнёров.
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Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудили двусторонние темы, которые станут основными в ходе диалога о гарантиях безопасности 10 января. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"Замгоссекретаря США и замминистра иностранных дел РФ обсудили двусторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января, — сказано в заявлении Прайса.
Также Шерман подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать альянсы. При этом Прайс заметил, что Вашингтон обсудит с Россией ряд вопросов, однако не будет говорить о европейской безопасности без союзников и партнёров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить времени в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.
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