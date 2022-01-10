Госдеп: Замгоссекретаря США обсудила с Рябковым темы предстоящих переговоров

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудили двусторонние темы, которые станут основными в ходе диалога о гарантиях безопасности 10 января. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Замгоссекретаря США и замминистра иностранных дел РФ обсудили двусторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января, — сказано в заявлении Прайса.

Также Шерман подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать альянсы. При этом Прайс заметил, что Вашингтон обсудит с Россией ряд вопросов, однако не будет говорить о европейской безопасности без союзников и партнёров.