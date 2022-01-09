Замглавы МИД РФ Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США
По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить времени в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.
Сергей Рябков © ТАСС / Гавриил Григоров
Первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Венди Шерман.
"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить", — сказал дипломат по итогам беседы.
При этом Рябков заметил, что никогда не теряет оптимизм и всегда пользуется им. Встреча российского и американского дипломатов продолжалась чуть более двух часов.
Лайф напоминает, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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