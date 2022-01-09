Замглавы МИД РФ Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США

Первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Венди Шерман.

"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить", — сказал дипломат по итогам беседы.

При этом Рябков заметил, что никогда не теряет оптимизм и всегда пользуется им. Встреча российского и американского дипломатов продолжалась чуть более двух часов.