Литва и Латвия отказали Минску в помощи при расследовании дела о геноциде белорусов

Литва и Латвия отказали Белоруссии в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель следственной группы Генпрокуратуры республики Валерий Толкачев.

"Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей: это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи", — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Мотивировали же они свой отказ тем, что это может сказаться на вопросах их национальной безопасности. Однако же фактически, подчеркнул Толкачев, это решение показывает нежелание властей стран восстановить историческую справедливость.

Всего же запросы были направлены в 17 государств, заметил представитель Генпрокуратуры Белоруссии. По делу было опрошено около 12,5 тысячи свидетелей, половина из которых являлись узниками концлагерей и лагерей смерти, а также ветеранами войны.