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Число жертв после обрушения скалы в Бразилии выросло до десяти

Однако поисковая операция, в которой участвует более 60 человек, всё ещё продолжается.

9 января, 19:56
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/otempo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">O Tempo</a></p>

Кадр из видео © Twitter / O Tempo

Число погибших в результате обрушения скалы на лодки с туристами в Бразилии выросло до десяти. Спасатели нашли тела ещё трёх жертв, пишет CNN Brasil. Все погибшие, по данным пожарной службы, находились на одном катере.

Всего же в результате происшествия ранения получили по меньшей мере 32 человека. По оценке службы, в момент аварии на месте инцидента находилось около 70 туристов.

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Лайф напоминает, что часть скалы обрушилась на четыре туристических катера в каньоне неподалёку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу днём. На судах, два из которых затонули, в этот момент находилось не менее 34 человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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