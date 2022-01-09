Число жертв после обрушения скалы в Бразилии выросло до десяти
Однако поисковая операция, в которой участвует более 60 человек, всё ещё продолжается.
Кадр из видео © Twitter / O Tempo
Число погибших в результате обрушения скалы на лодки с туристами в Бразилии выросло до десяти. Спасатели нашли тела ещё трёх жертв, пишет CNN Brasil. Все погибшие, по данным пожарной службы, находились на одном катере.
Всего же в результате происшествия ранения получили по меньшей мере 32 человека. По оценке службы, в момент аварии на месте инцидента находилось около 70 туристов.
Лайф напоминает, что часть скалы обрушилась на четыре туристических катера в каньоне неподалёку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу днём. На судах, два из которых затонули, в этот момент находилось не менее 34 человек.
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