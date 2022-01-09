Число жертв после обрушения скалы в Бразилии выросло до десяти

Число погибших в результате обрушения скалы на лодки с туристами в Бразилии выросло до десяти. Спасатели нашли тела ещё трёх жертв, пишет CNN Brasil. Все погибшие, по данным пожарной службы, находились на одном катере.

Всего же в результате происшествия ранения получили по меньшей мере 32 человека. По оценке службы, в момент аварии на месте инцидента находилось около 70 туристов.