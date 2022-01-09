Генсек НАТО Столтенберг предположил, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч

Переговоры НАТО с Россией по гарантиям безопасности могут растянуться на серию встреч. С таким предположением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В интервью газете Financial Times он подчеркнул, что это необходимо сделать для поиска компромисса и приемлемых решений для всех сторон.

"Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией", — добавил Столтенберг.

Ранее Лайф сообщал, что российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.