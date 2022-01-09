Генсек НАТО Столтенберг предположил, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч
По мнению представителя альянса, это необходимо сделать для поиска компромисса и приемлемых решений для всех сторон.
Йенс Столтенберг © ТАСС / ЕРА
Переговоры НАТО с Россией по гарантиям безопасности могут растянуться на серию встреч. С таким предположением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В интервью газете Financial Times он подчеркнул, что это необходимо сделать для поиска компромисса и приемлемых решений для всех сторон.
"Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией", — добавил Столтенберг.
Ранее Лайф сообщал, что российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.
Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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