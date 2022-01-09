Рябков: Без гарантий безопасности Россия предпримет иные средства "устрашения оппонентов"

В случае отсутствия договорённостей по гарантиям безопасности Москва будет использовать другие средства для обеспечения необходимого баланса сил и сдерживающего "устрашения оппонентов". Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя предстоящие переговоры с США и НАТО.

Дипломат отметил, что Североатлантический альянс декларирует неделимость безопасности исключительно в формате своего "междусобойчика" и очень гордится этим. Однако, как подчеркнул Рябков, наша страна "под этим всем не подписывалась".

"В ситуациях, подобных нынешней, ложно понятое укрепление собственной безопасности Западом обернётся именно ослаблением этой безопасности, потому что мы будем вынуждены в отсутствие необходимых и срочных договорённостей по правовым гарантиям обращаться к другим средствам для обеспечения нужного баланса, если хотите, для устрашения оппонента — не в плане создания неких угроз, а в плане сдерживания", — цитирует ТАСС замминистра.

По словам Рябкова, Западу надо отказаться от расширения натовских войск на восток, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру. Причём это должно произойти на односторонней основе, заключил дипломат.

Ранее Лайф сообщал, что российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

