Корреспондент Лайфа в Алма-Ате: Город возвращается к жизни

Корреспондент Лайфа рассказал, что сейчас происходит в городе Алма-Ата. По его словам, ситуация после массовых беспорядков постепенно нормализуется, однако есть ещё ряд проблем — в двухмиллионном мегаполисе до сих пор отсутствует интернет и наблюдается дефицит продуктов в магазинах.

Связь с внешним миром у местных жителей возможна только через VPN, но и то этот способ срабатывает через раз, а скорость оставляет желать лучшего. Общественный транспорт в городе по-прежнему не работает, впрочем, власти обещают в ближайшее время его запустить. На данный момент выбраться из Алма-Аты можно только на поезде до Нур-Султана — без учёта вывозных рейсов Минобороны РФ. За порядком в аэропорту следят казахстанские силовики.

Сегодня в Алма-Ате наконец-то открылись многие заправки, но большинство магазинов всё ещё закрыты. По словам нашего корреспондента, найти для себя пропитание — поистине настоящий квест, поскольку в городе работают лишь некоторые продуктовые точки и кафе, обслуживающие навынос. При этом на улицах появилось много людей. Некоторые родители стали вновь выводить детей на игровые площадки.