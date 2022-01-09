Корреспондент Лайфа в Алма-Ате: Город возвращается к жизни
На улицах сегодня было много людей. Некоторые родители вновь выводили детей на игровые площадки. При этом поиск пропитания — до сих пор настоящий квест для местных жителей.
Последствия погромов на улицах Алма-Аты © Telegram / "ПРОТЕСТЫ КАЗАХСТАН" / QAZAQSTAN
Корреспондент Лайфа рассказал, что сейчас происходит в городе Алма-Ата. По его словам, ситуация после массовых беспорядков постепенно нормализуется, однако есть ещё ряд проблем — в двухмиллионном мегаполисе до сих пор отсутствует интернет и наблюдается дефицит продуктов в магазинах.
Связь с внешним миром у местных жителей возможна только через VPN, но и то этот способ срабатывает через раз, а скорость оставляет желать лучшего. Общественный транспорт в городе по-прежнему не работает, впрочем, власти обещают в ближайшее время его запустить. На данный момент выбраться из Алма-Аты можно только на поезде до Нур-Султана — без учёта вывозных рейсов Минобороны РФ. За порядком в аэропорту следят казахстанские силовики.
Сегодня в Алма-Ате наконец-то открылись многие заправки, но большинство магазинов всё ещё закрыты. По словам нашего корреспондента, найти для себя пропитание — поистине настоящий квест, поскольку в городе работают лишь некоторые продуктовые точки и кафе, обслуживающие навынос. При этом на улицах появилось много людей. Некоторые родители стали вновь выводить детей на игровые площадки.
Между тем ранее стало известно, что самолётами Минобороны РФ из Алма-Аты вылетели 1422 человека. Всего из Казахстана в Россию было отправлено 13 рейсов с людьми, пожелавшими вернуться на родину.
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Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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