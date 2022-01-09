МИД РФ: Самолётами Минобороны из Алма-Аты вылетели 1422 человека
Всего из Казахстана в Россию было отправлено 13 рейсов с людьми, пожелавшими вернуться на родину.
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Приземление третьего самолёта ВКС РФ с вывезенными из Казахстана россиянами на аэродроме Чкаловский © SHOT
На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России, он доставил на родину из Казахстана ещё 100 граждан РФ. Эти люди гостили в республике у родственников, некоторые находились в турпоездках, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как указали представители Департамента ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства, всего из Алма-Аты 9 января на самолётах Минобороны в РФ вылетели 1422 человека.
Ранее Лайф писал, что "Аэрофлот" с 10 января возобновит полёты между Москвой и Нур-Султаном. Кроме того, с этого же дня авиакомпания вновь начнёт продавать билеты на рейсы в Казахстан.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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