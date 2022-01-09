МИД РФ: Самолётами Минобороны из Алма-Аты вылетели 1422 человека

Приземление третьего самолёта ВКС РФ с вывезенными из Казахстана россиянами на аэродроме Чкаловский © SHOT

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России, он доставил на родину из Казахстана ещё 100 граждан РФ. Эти люди гостили в республике у родственников, некоторые находились в турпоездках, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как указали представители Департамента ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства, всего из Алма-Аты 9 января на самолётах Минобороны в РФ вылетели 1422 человека.