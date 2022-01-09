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Рябков посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года"

Комментируя предстоящие переговоры по гарантиям безопасности, замглавы МИД РФ подчеркнул, что рассчитывать на какое-либо продвижение, в принципе, наивно.

9 января, 15:33

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Североатлантическому альянсу пора "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", поскольку больше он не сможет отодвигать Россию на второй план как в европейской, так и в международной политике. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, оттеснить нашу страну и перевести её если не на роль подчинённого, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причём сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится", — цитирует ТАСС дипломата.

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При этом Рябков подчеркнул, что такое положение дел осталось в прошлом, так как в настоящее время методам альянса "положен конец". Комментируя предстоящие переговоры по гарантиям безопасности, он подчеркнул, что рассчитывать на какое-либо продвижение, в принципе, наивно.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее Лайф сообщал, что российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности. Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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