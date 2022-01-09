Блинкен увидел в действиях России желание восстановить СССР
Такой расклад американский дипломат назвал неприемлемым. Отметим, что летом 2021-го Владимир Путин назвал бессмысленным и нецелесообразным возрождение Советского Союза.
Энтони Блинкен © ТАСС / Kay Nietfeld/dpa
Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Москва хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, существовавшего при Советском Союзе. С таким заявлением глава Госдепа выступил в эфире телеканала CNN.
"Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", — сказал американский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.
Блинкен подчеркнул, что такое развитие событий неприемлемо.
Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. При этом подчёркивалось, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".
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