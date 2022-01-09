Блинкен увидел в действиях России желание восстановить СССР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Москва хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, существовавшего при Советском Союзе. С таким заявлением глава Госдепа выступил в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", — сказал американский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Блинкен подчеркнул, что такое развитие событий неприемлемо.