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Блинкен увидел в действиях России желание восстановить СССР

Такой расклад американский дипломат назвал неприемлемым. Отметим, что летом 2021-го Владимир Путин назвал бессмысленным и нецелесообразным возрождение Советского Союза.

9 января, 15:30

Энтони Блинкен © ТАСС / Kay Nietfeld/dpa

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Москва хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, существовавшего при Советском Союзе. С таким заявлением глава Госдепа выступил в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", — сказал американский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Путин назвал бессмысленным и нецелесообразным возрождение СССР

Путин назвал бессмысленным и нецелесообразным возрождение СССР

Блинкен подчеркнул, что такое развитие событий неприемлемо.

Блинкен счёл возможным прогресс на переговорах по безопасности с Москвой

Блинкен счёл возможным прогресс на переговорах по безопасности с Москвой

Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. При этом подчёркивалось, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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