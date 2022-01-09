Российские конькобежки выиграли две медали на чемпионате Европы

Российская конькобежка Дарья Качанова выиграла бронзу на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Лучший результат показала Ютта Лердам из Нидерландов, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,602 секунды. Серебро выиграла её соотечественница Фемке Кок, проигравшая 1,19 секунды. Качанова проиграла победительнице 1,34 секунды. Ангелина Голикова заняла четвёртое место (+1,94), Елизавета Голубева стала пятой (+1,94).

Кроме того, женская сборная России заняла третье место в командной гонке. Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова отстали от выигравших гонку голландок на 5,19 секунды. Второй стала команда Норвегии (+4,41).