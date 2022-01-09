Блинкен допустил восстановление договорённостей о ракетах средней и меньшей дальности

Соединённые Штаты и Россия могли бы снова заключить договор относительно размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью американскому телеканалу ABC.

"В прошлом у нас были договорённости, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например, размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение <…>. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить", — подчеркнул дипломат.

Такое заявление представитель Госдепа сделал в преддверии российско-американских переговоров по безопасности.