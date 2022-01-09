Блинкен допустил восстановление договорённостей о ракетах средней и меньшей дальности
Такое заявление американский дипломат сделал перед российско-американскими переговорами по безопасности.
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Соединённые Штаты и Россия могли бы снова заключить договор относительно размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью американскому телеканалу ABC.
"В прошлом у нас были договорённости, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например, размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение <…>. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить", — подчеркнул дипломат.
Такое заявление представитель Госдепа сделал в преддверии российско-американских переговоров по безопасности.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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