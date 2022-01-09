"Барыс" второй раз за неделю победил "Металлург" в КХЛ

Казахстанский "Барыс" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победную шайбу на 64-й минуте забросил канадский нападающий "Барыса" Линден Вей. Также в составе команды отличились Алихан Асетов, Якоб Лилья и Антон Сагадеев. У "Металлурга" по голу забили Никита Коростелёв, Брендан Лайпсик и Линус Хультстрём.

Для "Барыса" победа над "Металлургом" стала второй за неделю. 6 января казанская команда одолела соперника в Нур-Султане — 3:2.

Казахстанский клуб набрал 48 очков, оставшись на восьмой позиции в Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 71 баллом возглавляет турнирную таблицу.