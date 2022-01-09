Прибывшие в Казахстан белорусские миротворцы занялись охраной военного аэродрома и арсенала

Белорусские военнослужащие в составе миротворческих сил ОДКБ занимаются охраной арсенала артиллерийских боеприпасов в посёлке Капшагай и военного аэродрома Жетыген. Об этом сообщает государственное издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Арсенал артиллерийских боеприпасов в посёлке Капшагай, военный аэродром Жетыген недалеко от Алма-Аты — одни из важных стратегических объектов, которые сейчас взяли под охрану белорусские миротворцы", — указано в тексте.

По словам замкомандующего силами спецопераций Вооружённых сил Белоруссии Сергея Андреева, все военные прибыли в Казахстан добровольно, они контрактники. Также он подчеркнул, что среди них нет пострадавших.

"Военнослужащие обеспечены нормальными условиями проживания, горячим питанием, выполняют задачи по предназначению. Все порученные нам объекты взяты под контроль", — уточнил Андреев.

Сообщается, что охраной взлётной полосы аэродрома в три километра и прилегающей к нему зоны безопасности занимаются только белорусские военные.