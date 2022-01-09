Прибывшие в Казахстан белорусские миротворцы занялись охраной военного аэродрома и арсенала
Все они отправились в республику добровольно. Их обеспечили нормальными условиями проживания и горячим питанием.
Фото © ТАСС
Белорусские военнослужащие в составе миротворческих сил ОДКБ занимаются охраной арсенала артиллерийских боеприпасов в посёлке Капшагай и военного аэродрома Жетыген. Об этом сообщает государственное издание "СБ. Беларусь сегодня".
"Арсенал артиллерийских боеприпасов в посёлке Капшагай, военный аэродром Жетыген недалеко от Алма-Аты — одни из важных стратегических объектов, которые сейчас взяли под охрану белорусские миротворцы", — указано в тексте.
По словам замкомандующего силами спецопераций Вооружённых сил Белоруссии Сергея Андреева, все военные прибыли в Казахстан добровольно, они контрактники. Также он подчеркнул, что среди них нет пострадавших.
"Военнослужащие обеспечены нормальными условиями проживания, горячим питанием, выполняют задачи по предназначению. Все порученные нам объекты взяты под контроль", — уточнил Андреев.
Сообщается, что охраной взлётной полосы аэродрома в три километра и прилегающей к нему зоны безопасности занимаются только белорусские военные.
"Вот прямо сейчас прилетает очередная группа с российской стороны, коллеги будут выполнять определённые задачи. И здесь мы должны обеспечить им безопасное приземление, развёртывание и убытие", — рассказал изданию командир батальона тактической группы Вооружённых сил Белоруссии Сергей Красовский.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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