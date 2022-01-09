Фигурист Коляда из-за травмы пропустит чемпионат Европы

Континентальное первенство состоится с 12 по 16 января в Таллине.

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир пройдёт с 12 по 16 января в Таллине. Коляда пропустит первенство из-за травмы, полученной на тренировке. В составе сборной России его заменит бронзовый призёр национального первенства Андрей Мозалёв.

Также в мужском одиночном разряде Россию будут представлять действующий чемпион России Марк Кондратюк и Евгений Семененко, занявший на декабрьском первенстве страны четвёртое место.