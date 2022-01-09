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Регион
Опубликовано 9 января 2022, 16:22

Фигурист Коляда из-за травмы пропустит чемпионат Европы

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Континентальное первенство состоится с 12 по 16 января в Таллине.

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир пройдёт с 12 по 16 января в Таллине. Коляда пропустит первенство из-за травмы, полученной на тренировке. В составе сборной России его заменит бронзовый призёр национального первенства Андрей Мозалёв.

Также в мужском одиночном разряде Россию будут представлять действующий чемпион России Марк Кондратюк и Евгений Семененко, занявший на декабрьском первенстве страны четвёртое место.

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Ранее Лайф сообщал, что турнир в Таллине пропустят четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они объяснили своё решение целью минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией перед Олимпиадой в Пекине.

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Роман Фейгин
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