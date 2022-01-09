Игроки клубов НХЛ не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты, чтобы принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара лиги Билла Дэйли.

В воскресенье "Матч ТВ" сообщил, что на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России могут выступить хоккеисты из НХЛ. По информации телеканала, ФХР предлагает нашим легионерам обойти запрет лиги, договорившись со своими клубами о расторжении контрактов.

"Ни один игрок, имеющий контракт с клубом НХЛ, не будет участвовать в Олимпийских играх вне зависимости от страны, которую он представляет. Игроки не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты в НХЛ", — заявил Дэйли.