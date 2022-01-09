"Игроки не могут аннулировать контракты": В НХЛ подтвердили, что российские легионеры не поедут на Олимпиаду
На групповом этапе Игр наши спортсмены встретятся с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Фото © NHL.com
Игроки клубов НХЛ не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты, чтобы принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комиссара лиги Билла Дэйли.
В воскресенье "Матч ТВ" сообщил, что на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России могут выступить хоккеисты из НХЛ. По информации телеканала, ФХР предлагает нашим легионерам обойти запрет лиги, договорившись со своими клубами о расторжении контрактов.
"Ни один игрок, имеющий контракт с клубом НХЛ, не будет участвовать в Олимпийских играх вне зависимости от страны, которую он представляет. Игроки не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты в НХЛ", — заявил Дэйли.
Зимние игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею встретится с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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