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Полицейские задержали свыше 850 участников массовых беспорядков в Алма-Ате

Среди них есть в том числе активные участники штурма здания административного Департамента полиции.

9 января, 16:22
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov

В казахстанской Алма-Ате силовики задержали 852 участника беспорядков. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" заявила официальный представитель оперативного штаба Алма-Аты Салтанат Азирбек.

"Всего с начала террористической операции задержано 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародёрства, ограблений и других преступлений. Изъято из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1400 боеприпасов к ним", — сказала она.

Среди задержанных есть в том числе активные участники штурма здания административного Департамента полиции Алма-Аты, произошедшего в ночь на 6 января.

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Контртеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения боевиков

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Лайф снял улицы Алма-Аты после протестов

Лайф снял улицы Алма-Аты после протестов

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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