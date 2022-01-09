Полицейские задержали свыше 850 участников массовых беспорядков в Алма-Ате

В казахстанской Алма-Ате силовики задержали 852 участника беспорядков. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" заявила официальный представитель оперативного штаба Алма-Аты Салтанат Азирбек.

"Всего с начала террористической операции задержано 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародёрства, ограблений и других преступлений. Изъято из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1400 боеприпасов к ним", — сказала она.