Звезда "Интернов" Глинников поделился "незабываемыми" впечатлениями от поездки в Казахстан © Telegram / Zvezdanews

Российский актёр Илья Глинников, известный зрителям по роли в сериале "Интерны", вернулся из Алма-Аты в Москву вывозным рейсом Минобороны РФ и рассказал о том, как чудом не оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В интервью телеканалу "Звезда" артист охарактеризовал своё путешествие как "незабываемое".

"У нас радость была, что нас в Оренбург уже повезут, а то, что мы прилетели в Москву, — это уже чудо! Военным — благодарность. Когда увидели наших ребят в аэропорту, стало спокойнее. Когда мы шли на пик Хрищатого (прежнее название пика Йошкар-Ола. — Прим. Лайфа), кто-то шёл на парламент в Казахстане", — поделилась звезда "Интернов".