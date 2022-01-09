"Военным — благодарность!": Звезда "Интернов" Глинников поделился "незабываемыми" впечатлениями от поездки в Казахстан
Во время беспорядков в республике актёр находился в лагере "Туюк-Су", на связь с близкими он перестал выходить 3 января.
Кадр из видео © Telegram / Zvezdanews
Звезда "Интернов" Глинников поделился "незабываемыми" впечатлениями от поездки в Казахстан © Telegram / Zvezdanews
Российский актёр Илья Глинников, известный зрителям по роли в сериале "Интерны", вернулся из Алма-Аты в Москву вывозным рейсом Минобороны РФ и рассказал о том, как чудом не оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В интервью телеканалу "Звезда" артист охарактеризовал своё путешествие как "незабываемое".
"У нас радость была, что нас в Оренбург уже повезут, а то, что мы прилетели в Москву, — это уже чудо! Военным — благодарность. Когда увидели наших ребят в аэропорту, стало спокойнее. Когда мы шли на пик Хрищатого (прежнее название пика Йошкар-Ола. — Прим. Лайфа), кто-то шёл на парламент в Казахстане", — поделилась звезда "Интернов".
Ранее Лайф сообщал, что Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате. Артист перестал выходить на связь 3 января. Как оказалось, во время беспорядков в Казахстане он находился в лагере "Туюк-Су" в горах под наблюдением Федерации альпинизма республики. Сегодня утром, 9 января, Глинников вместе с другими туристами прибыл в аэропорт, откуда спецбортом отправился домой.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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