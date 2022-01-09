На въезде в Байконур выставили блокпосты
До 19 января в городе действуют ограничения для жителей из-за ситуации с беспорядками в республике. В частности, КПП закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время ограничено.
Кадр из видео © Telegram/SHOT
На въезде в Байконур установили блокпосты © Telegram/SHOT
На въезде в казахстанский город Байконур в целях безопасности развернули блокпосты, сообщает телеграм-канал SHOT. Все въезжающие автомобили внимательно досматривают военные.
"Обстановка нормальная. Блокпосты выставлены с целью обеспечения безопасности граждан Байконура. Работаем, проверяем, чтоб не прошли преступники с оружием и так далее", — рассказал один из военнослужащих.
Как ранее сообщал Лайф, до 19 января в Байконуре действуют ограничения для жителей из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. В частности, КПП закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время ограничено. Также с 22:00 закрыты магазины и кафе. С 7 января под запретом торговля алкогольными напитками в городе. Продавать спиртное смогут только заведения общепита.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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