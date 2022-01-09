На въезде в Байконур выставили блокпосты

"Обстановка нормальная. Блокпосты выставлены с целью обеспечения безопасности граждан Байконура. Работаем, проверяем, чтоб не прошли преступники с оружием и так далее", — рассказал один из военнослужащих.

Как ранее сообщал Лайф, до 19 января в Байконуре действуют ограничения для жителей из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. В частности, КПП закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время ограничено. Также с 22:00 закрыты магазины и кафе. С 7 января под запретом торговля алкогольными напитками в городе. Продавать спиртное смогут только заведения общепита.